Wildberries за год продал товары из Татарстана более чем на 2,4 млрд рублей

Продажи товаров из Татарстана на Wildberries за 2020 год выросли почти в 5 раз — до 2,36 млрд руб., сообщил «Ъ-Казань» онлайн-ритейлер.

Количество продавцов из республики также увеличилось впятеро — до 828. В компании отмечают, что рост достигнут благодаря вводу логистического центра в Зеленодольске.

При этом число активных пользователей Wildberries в Татарстане увеличилось в 2,5 раза — до 386 тыс. человек. В Wildberries отмечают, что открыли доставку в малые населенные пункты через сети постаматов и партнерских точек выдачи. Всего за год татарстанцы приобрели в интернет-магазине товаров на 4,9 млрд руб., что на 163% больше, чем в 2019 году.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"