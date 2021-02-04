Как бизнес относится к консолидации контрольных полномочий

Собеседники “Ъ” в деловых объединениях идеи объединения разных видов контроля в рамках единого экологического в целом поддерживают, однако однозначных выводов в отсутствие сформированных предложений делать не спешат. «Максимально избежать дублирования полномочий — один из принципов реформы контроля и надзора. В рамках экологического надзора к этой теме уже обращались неоднократно — вероятно, это новая попытка»,— указывает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. По его словам, в экологическом надзоре применим территориальный принцип, при котором инспектор контролирует все виды контроля в пределах определенной территории. «Если предприниматель знает требования, то инспектор вполне может проконтролировать их выполнение, а в случае возникновения вопросов — обратиться в профильное ведомство. Особенно это актуально в связи с развитием дистанционного контроля с использованием технических приспособлений»,— констатирует он.

Диана Галиева