Краевой перевозчик может получить субсидию в 305,6 млн рублей

Краевые власти планируют выделить ПКГУП «Автовокзал» субсидию в размере 305,6 млн руб. Об этом говорится в законопроекте о поправках в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эти средства предполагается направить на укрепление и развитие материально технической базы предприятия (136,8 млн руб. в 2021 году и 150 млн руб. в 2022-м), а также на содержание производственной базы на ул. Ижевской, 25 (18,7 млн руб. в текущем году).

Напомним, ПКГУП «Автовокзал» сегодня управляет сетью автовокзалов и пересадочных пунктов в Прикамье. На его базе планируется создать краевой автопарк. Для этих целей власти региона собираются закупить 100 новых автобусов, что позволит занять 25% рынка пригородных перевозок. Ранее в регион уже поступило 68 единиц техники — 44 автобуса большого класса и 24 машины среднего класса. Располагаться автопарк будет на бывшей автобазе МУП «Пассажиравтотранс» на ул. Ижевской, 25. Весной прошлого года депутаты гордумы поддержали передачу части этой территорий из муниципальной в региональную собственность.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Автовокзал» борется с частными перевозчиками за место на рынке. В ноябре краевое предприятие выиграло конкурсы на обслуживание шести автобусных маршрутов Пермской агломерации — №104, 106, 108, 148, 150 и 206. Однако перевозчики, которые ранее обслуживали эти линии, не согласились прекращать работу на них и обратились с исками в Пермский краевой суд. Истцы смогли добиться наложения обеспечительных мер, в результате чего краевой перевозчик вынужден был прекратить работу на четырех автобусных линиях и какое-то время обслуживал только маршруты №108 и 206. Позже краевые власти установили два новых автобусных маршрутов — №120 и 130, которые отчасти совпадали с маршрутами, на которых краевому перевозчику запретили работать.