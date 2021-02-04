Проблемы остаются в осадке

Саратовская администрация вновь подняла вопрос о необходимости снегоплавильных установок. Речь идет о закупке новых машин и организации полигонов, места под которые уже выбирают. Проработать вопрос поручил заместитель главы города Сергей Грачев. В начале этого года прокуратура Саратовской области вносила главе города Михаилу Исаеву представление в связи с неудовлетворительной уборкой снега и наледи на дорогах и тротуарах. Проблема с уборкой и утилизацией снега в городе возникает ежегодно, однако, по мнению экспертов, и в этом году ее решить не успеют.



В Саратове может быть организован специальный полигон для утилизации снега. О необходимости его «оперативного обустройства» в своем Instagram написал первый заместитель главы города Сергей Грачев. По его мнению, наиболее оптимальны для этих целей снегоплавильные установки «Горыныч» и ОСА, рассчитанные на переработку 100 куб. м снега в час каждая.

Господин Грачев отметил, что до конца недели МБУ «Дорстрой» должно подготовить технические условия для ресурсоснабжающих организаций и определиться с объемами работ на подключение к сетям. От городского комитета по управлению имуществом ждут предложений по земельным участкам для размещения этих станций. «Обратил внимание, что вблизи должны отсутствовать охранные зоны. Также обязательно должна быть возможность обустройства шумопоглащающего забора»,— уточнил Сергей ­Грачев.

Вопрос об обустройстве полигона возник после обильных снегопадов, которые были в городе в последний месяц, а также ледяного дождя 2 февраля, после которого большинство дорог и тротуаров оказались покрыты наледью. Как заявлял на одном из последних координационных советов губернатор Валерий Радаев, непогода вызвала увеличение травматизма среди пешеходов и рост чиста ДТП.

Сергей Грачев считает, что «корни» проблемы с выво­зом снега в Саратове «уходят в отсутствие специализированной площадки и станции для его утилизации».

«В настоящее время в арсенале городских служб пять площадок временного хранения снега, куда его и вывозят. Но объемы и регламентированный срок хранения не позволяют в полной мере закрыть этот вопрос. Некоторые организации вывозят снег за город. Однако это ни в коем случае недопустимо, поскольку в снежных отложениях содержится определенный процент мусора и химических веществ, которые наносят вред окружающей среде. Для этих целей подходят только специально выделенные лицензированные участки!» — пояснил первый замглавы. Он уточнил, что времени на решение проблемы со снегом у города «в обрез».

Проблемы с уборкой снега в Саратове возникают ежегодно. Уборкой снега на городских улицах занимаются МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города». Вопрос об увеличении количества снежных полигонов и снегоуборочной техники поднимался еще в 2019 году. На тот момент у муниципальных служб города было 20% от необходимого количества техники, при этом часть оказалась на ремонте, часть — непригодной для работы. На ее обновление и приведение к нормативному количеству требовался 1 млрд руб. Глава Саратова Михаил Исаев заявлял о необходимости не только увеличить автопарк, но и увеличить штат сотрудников, задействованных в снегоуборочных работах. За счет областного бюджета (550 млн руб.) было приобретено 72 единицы спецтехники. Тогда же Михаил Исаев заявил о необходимости строительства двух снегоплавильных заводов. Однако дальше заявлений дело не пошло.

В середине января этого года по результатам проверки, проведенной по поручению прокурора области Сергея Филипенко, надзорное ведомство сообщило, что за два года эти проблемы так и не были решены.

Январская проверка показала, что на улицах недостаточно снегоуборочной техники и рабочих. На очистку дорог и тротуаров от снега и наледи в этом году в бюджете Саратова предусмотрено более 660 млн руб., а с учетом дополнительно выделенных средств из областной казны — свыше 731 млн руб. Мэрия отчитывалась, что для содержания дорог в Саратове планируют задействовать 342 единицы техники и 1156 рабочих, но прокуратура установила отсутствие порядка ста из имеющихся у мэрии спецмашин. По информации председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Александра Гусева, 3 февраля в уборке улиц города от снега и наледи было задействовано 190 единиц техники и 249 рабочих.

Также прокуратура выяснила, что коммунальные службы города не довозят снег до полигонов. В частности, 14 января было вывезено более 79 тыс. куб. м снега, по данным полигонов — принято 47 тыс. куб.м. Установлен факт вывоза снега на несанкционированный полигон в Волжском районе. По изложенным фактам главе Саратова было внесено представление. Аналогичные предупреждения в связи с неудовлетворительной уборкой снега выдавалось чиновникам и в прошлом году.

В мэрии не согласились с позицией прокуратуры и утверждали, что делается все, что муниципалитет делает все возможное.

В 2010 году администрация уже Саратова закупала две снегоплавильные машины. Одна из них стояла на Театральной площади. Однако спустя два года выяснилось, что они не используются в связи с малым количеством снега и «возможностью вывозить снег на полигоны». Их обещали задействовать «при полной загруженности полигонов». В 2018 году на тот момент председатель комитета дорожного хозяйства, благо­устройства и транспорта горадминистрации Геннадий Свиридов объяснил нежелание использовать снегоплавильные установки экономикой. Он отметил, что вывозить снег самосвалами оказалось в пять раз дешевле. Купленные снегоплавильные машины, по его словам, «простаивают». Сейчас стоимость одной такой установки составляет порядка 18 млн руб.

Член общественного совета при министерстве промышленности и энергетики области Сергей Лисовский считает, что этой зимой власти Саратова уже не успеют ничего сделать. «На этот раз называются уже конкретные шаги, марки машин, обсуждаются территории размещения, подключение к коммуникациям и ресурсоснабжающим организациям. То есть видно, что вопросом занимаются, но это все находится в начальной стадии. Вопрос можно будет считать решаемым, когда будет объявлен тендер на закупку и проработаются технические вопросы, но ясно, что в эту зиму чиновники все это не успеют. Уроки двухлетней давности не учтены, хотя и тогда обещания были»,— отмечает господин Лисовский.

Марина Ковалева