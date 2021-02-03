«Самое главное — это, безусловно, пандемия» Собеседники “Ъ FM” — о том, что произошло в мире в 2020 году

Джозефф Флавилл из Великобритании очнулся после того, как почти год провел в коме. За три недели до введения в стране локдауна юноша попал под машину. По словам его тети, сейчас он почти ничего не знает о пандемии и не понимает, почему родные общаются с ним по видеосвязи и не приходят в больницу. Тетя Джозеффа говорит, что понятия не имеет, как он придет к пониманию того, через что прошло человечество.

“Ъ FM” узнал у своих постоянных собеседников, как бы они объяснили молодому человеку, что произошло в мире за последний год.

Владимир Познер, телеведущий: «Это на самом деле, как название фильма “Миссия невыполнима”. Но так как это взрослый человек, то я бы просто стал ему рассказывать. Ведь, в конце концов, это не первая пандемия в истории человечества, была испанка после Первой мировой войны. Так что объяснить, что такое пандемия, не так сложно, самое главное — это, безусловно, пандемия, почти что наравне с войной. Если снять пандемию с повестки дня вообще, то самое главное, что произошло в 2020 году, — это, пожалуй, смена президента в Соединенных Штатах». Михаил Куснирович, владелец Bosco di Ciliegi: «Все будет хорошо. Не надо травмировать человека, то есть это серьезная такая вещь. Что все живы, что все хорошо. Конечно, главное событие — это то, что мир распался на кусочки и ждет, в конце концов, воссоединения. Все остальное — это локальные события». Дмитрий Быков, писатель: «Международный туризм затруднился, очень большие человеческие потери, многие умерли, старики оказались живучее и гуманнее молодых. Главная профессия в мире — по-прежнему врач, а главное качество — солидарность. Белоруссия проснулась, Россия к этому близка. Онлайн-образование прогрессирует, шоу-бизнес тяжело переживает эти времена. Бэби-бум, который из-за изоляции пошел по всей стране, очень много рожают, присоединяйся».

Сейчас молодого человека перевезли из больницы в реабилитационный центр. Во время лечения после аварии он дважды переболел коронавирусом.

Даниил Бабкин