Новый сезон «Главного проспекта»

В галерее «Главный проспект» Олега Гусева в Екатеринбурге открылся новый сезон. «В очередной раз представлены выставки, которых Екатеринбург еще не видел. Выставки, которые удивят город и заставят о них говорить»,— говорится в описании. Среди них проект «Коррида», который включает скульптуры из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов камнерезного дома Алексея Антонова и рисунки французского художника Анри Матисса, фотовыставка «Японский пейзаж. Реальное и нереальное», проект «Лицо божества» московской художницы Ольга Мичи и выставка «Крещение Руси» уральской художницы Алены Азерной.