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Проект "Коррида", который включает скульптуры из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов камнерезного дома Алексея Антонова и рисунки французского художника Анри Матисса

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Новый сезон «Главного проспекта»

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В галерее «Главный проспект» Олега Гусева в Екатеринбурге открылся новый сезон. «В очередной раз представлены выставки, которых Екатеринбург еще не видел. Выставки, которые удивят город и заставят о них говорить»,— говорится в описании. Среди них проект «Коррида», который включает скульптуры из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов камнерезного дома Алексея Антонова и рисунки французского художника Анри Матисса, фотовыставка «Японский пейзаж. Реальное и нереальное», проект «Лицо божества» московской художницы Ольга Мичи и выставка «Крещение Руси» уральской художницы Алены Азерной.


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