Много чести суду

Ленинский райсуд Уфы вчера частично удовлетворил иск руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина к ООО «Эхо Мск» и политтехнологу Андрею Потылицыну. По решению суда, ответчики обязаны опровергнуть высказывания господина Потылицына в эфире «Эха Москвы в Уфе» и опубликованные затем на сайте радиостанции, а также солидарно выплатить истцу 100 тыс. руб. компенсации морального вреда. Судебная лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в спорной публикации содержатся негативные сведения об Александре Сидякине. «Эхо Мск» намерено обжаловать решение суда.

Судья Ленинского районного суда Уфы Регина Фахрутдинова вчера удовлетворила иск руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина к ООО «Эхо Мск» (владеет сайтом радиостанции «Эхо Москвы в Уфе») и политтехнологу Андрею Потылицыну. По решению суда, ответчики должны опровергнуть сведения, которые стали причиной для подачи иска, а также выплатить господину Сидякину 100 тыс. руб. моральной компенсации.

В иске, который Александр Сидякин подал в суд в октябре 2020 года, чиновник просил признать недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, которые Андрей Потылицын сообщил в эфире и были опубликованные на сайте «Эха Москвы в Уфе» 1 октября 2020 года под заголовком «Андрей Потылицын: Кто-то рукой, очень похожей на руку господина Сидякина, написал этот указ, испугавшись “горизонтов”», а также обязать ответчиков их опровергнуть. Публикация являлась расшифровкой выступления господина Потылицына в эфире «Эха Москвы в Уфе». «Сидякин залез в такое количество экономических процессов, что, если Назаров (премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.— „Ъ“) приходит с реальной властью, Сидякину придется их отдать. Он уже влез вплоть до тендерных вопросов — сам звонит и дает указания изменить победителя по тендеру. Сидякину придется умерить аппетиты и проникновения в экономические вопросы»,— говорится в спорном материале.

В качестве компенсации морального вреда господин Сидякин просил суд солидарно взыскать с ответчиков 250 тыс. руб., которые должны были быть перечислены на счет благотворительного фонда «Иман-Башкортостан».

В суде представитель господина Сидякина заявлял, что выражение о том, что глава администрации «…влез вплоть до тендерных вопросов — сам звонит и дает указания…», содержит обвинение в совершении незаконных действий. При этом истец не совершал «никаких звонков с целью вмешательства в процедуру проведения закупок». Распространенные недостоверные сведения, отмечал юрист, доставили Александру Сидякину «душевные волнения и переживания».

Доводы суда, по которым иск был удовлетворен, вчера выяснить не удалось.

Эксперт Центра правовых и технических экспертиз БашГУ Елена Кислова, которой суд поручил провести лингвистическую экспертизу, по данным „Ъ“, пришла к выводам, что в спорном материале содержатся негативные сведения об Александре Сидякине. Так, заголовок материала упоминает истца в негативном контексте, указала она, а основной текст носит порочащий характер. Материал способствует «формированию негативного отношения к Александру Сидякину и отрицательно сказывается на его чести, достоинстве и деловой репутации», отметила госпожа Кислова. Андрей Потылицын представлен в статье как эксперт и политтехнолог, что «придает его оценкам убедительность», говорится в заключении. Эксперт сделала вывод, что господин Потылицын характеризует господина Сидякина как «недобросовестного политика, превышающего свои полномочия, нарушающего этику делового общения, имеющего корыстные интересы».

В «Эхо Мск» с решением суда не согласны и намерены его обжаловать.

Андрей Потылицын на вопрос „Ъ“ не ответил.

В настоящее время на рассмотрении у Регины Фахрутдиновой находятся еще два дела, истцом по которым выступает Александр Сидякин. Так, руководитель администрации Радия Хабирова судится с «Эхо Мск», порталом «Проуфу» и двумя его журналистами Рамилем Рахматовым и Гюзель Сахиповой.

Булат Баширов, Влада Шипилова