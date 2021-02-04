УФАС оценило «конкретные требования»

Администрацию Бирского района, купившую за 5,36 млн руб. двухэтажный коттедж для главы Антона Талалова, признали нарушившей законодательство о госзакупках. Проверку провело управление ФАС по Башкирии после обращения Бирской межрайонной прокуратуры. В антимонопольной службе пришли к выводу, что районная администрация указала в закупочной документации «конкретные требования», из-за чего принять участие в аукционе смог только один поставщик. Администрации района может грозить административная ответственность, при этом покупка служебного коттеджа может быть оспорена только в суде. В антимонопольной службе уже заявили, что не будут обращаться с иском в суд, в прокуратуре пока не определились.

Управление ФАС по Башкирии нашло нарушения законодательства о закупках в действиях администрации Бирского района, которая в сентябре 2020 года приобрела служебный коттедж для главы Антона Талалова, который был назначен на эту должность в марте того же года. По итогам торгов, муниципальный контракт был заключен с уроженцем Бирска Рустамом Кагармановым, который был единственным участником закупки. Администрация приобрела у господина Кагарманова за 5,36 млн руб. двухэтажный коттедж с четырьмя жилыми комнатами площадью 149,5 кв. м на улице Столярова. Стены в коттедже из оцилиндрованного и отшлифованного бревна, полы — дощатые, крашеные и выложенные керамической плиткой, потолки — натяжные. Вместе с домом в служебное пользование сити-менеджера перешел земельный участок площадью 900 кв. м.

В антимонопольной службе, которая получила материалы из Бирской межрайонной прокуратуры, пришли к выводу, что закупочная документация составлялась таким образом, чтобы принять участие в аукционе могло ограниченное количество поставщиков. Так, отметили в УФАС, администрация района указала «конкретные требования к товару, без его альтернативности», среди которых площадь дома не ранее 2015 года постройки должна была составлять 149–150 кв. м. Кроме того, в документации был конкретизирован материал стен, отделки полов и потолков.

По мнению УФАС, заказчик нарушил ст. 33 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Действия администрации, как следует из решения антимонопольной службы, можно квалифицировать по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Санкции по этой статье — штраф для должностных лиц в размере 1% от начальной цены контракта, но не менее 10 тыс. руб. и не более 50 тыс. руб.

Купленный коттедж был обследован сотрудниками прокуратуры, которые пришли к выводу, что часть помещения не соответствует требованиям СНИП и требованиям, прописанным в аукционной документации. Согласно документам закупки, в доме должно быть подвальное помещение. Надзорное ведомство измерило высоту от грунта до потолка подвала и пришло к выводу, что помещение — не подвал, а подполье, так как его высота составляет менее одного метра.

Несмотря на выявленные факты, в УФАС решили не выдавать районной администрации предписание об устранении нарушений «в связи с невозможностью приведения в первоначальное состояние», так как дом уже куплен.

Антон Талалов переехал в Бирский район из Уфы, где делал карьеру в структурах службы исполнения наказания, дослужившись до заместителя начальника республиканского управления ФСИН. В 2018 году, как писал „Ъ“, предметом расследования Ленинского межрайонного следственного отдела СКР по Уфе стали поставки продуктов питания в

СИЗО-1 в 2013–2014 годах, которым в те годы руководил господин Талалов. В СКР сообщали, что неустановленные должностные лица башкирского УФСИН подозреваются в заключении фиктивных договоров. Позже об итогах расследования не сообщалось.

В администрации Бирского района вчера от комментариев отказались. В пресс-службе администрации заявили, что Антон Талалов «однозначно» не хочет комментировать эту ситуацию.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что примут решение о возбуждении административного производства или подаче иска по итогам проверки. В УФАС сказали, что не будут оспаривать покупку коттеджа в суде.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин полагает, что «заказчик очевидно будет привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках». Оспорить уже заключенный договор на приобретение коттеджа, по его словам, можно только в суде, куда могут подать иск прокуратура или УФАС. При этом, как отмечает господин Речкин, это решение остается на усмотрение ведомств, так как в законе не прописано, в каких случаях им необходимо обращаться в суд.

Дарья Кучеренко