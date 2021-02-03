Руководство ХК «Сочи» обещало погасить долг по зарплате перед игроками в ближайшее время

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что задолженность по зарплате перед игроками вскоре будет ликвидирована, финансовых затруднений у клуба в настоящий момент нет, сообщает Sport24.ru.

По словам господина Воропаева, задержки в выплате заработной платы действительно имели место, однако сейчас «вся ситуация под контролем, все выплатят в самые ближайшие дни». Как ранее сообщали «Ведомости.Спорт», последние выплаты хоккеисты получили в октябре за сентябрь, первый месяц сезона КХЛ.

По информации «РБК Краснодар», зарплатная ведомость хоккейного клуба «Сочи» на 2019/20 гг. составляла порядка 490 млн руб. на сезон. Как писал Sport24.ru со ссылкой на спортивного директора клуба Андрея Зюзина, в 2021 году руководство ХК «Сочи» планирует потратить 68 млн руб. на покупку молодых российских легионеров для основного состава команды.

Ситуация с задержками выплаты заработной платы «леопардам» складывается в ХК «Сочи» уже не в первый раз. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2018 г. хоккеисты были намерены судиться с руководством клуба из-за трехмесячной задолженности по зарплате и невыплаты премий за выход в плей-офф.

Ольга Логинова