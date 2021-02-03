03 февраля, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ОМК присоединит к Выксунскому металлургическому заводу Альметьевский

Объединенная металлургическая компания (ОМК) начала процесс присоединения Альметьевского трубного завода (АТЗ) в Татарстане к Выксунскому металлургическому заводу (ВМЗ, Выкса, Нижегородская область). Как сообщает ОМК, во втором квартале 2021 года АТЗ прекратит деятельность как самостоятельное юридическое лицо, «его производственные мощности, права и обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками перейдут в полном объеме к ВМЗ. В Альметьевске будет создан филиал выксунского завода.

«Реорганизация трубного завода в Татарстане и объединение двух производственных площадок в одно предприятие позволят повысить эффективность работы, оптимизировать корпоративную структуру, уменьшить объем документооборота, расширить производственные возможности, а самое главное — повысить качество сервиса ОМК для клиентов», – сообщили в ОМК.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Спецпроект

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя