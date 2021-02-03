За год количество экстремистских преступлений в Краснодарском крае выросло вдвое

В 2020 г. на территории Краснодарского края выявлено в общей сложности 20 преступлений экстремистского характера, тогда как в 2019 г. их было зафиксировано девять, сообщает портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Тем самым Кубань поднялась с 18 на девятое место в рейтинге аналогичных преступлений среди других российских регионов.

При этом количество лиц, совершивших экстремистские преступления, за год увеличилось сразу в девять раз – если в 2019 г. таких преступников на территории Краснодарского края было выявлено двое, то в 2020 г. – 18 человек. По данному показателю в 2020 году Кубань поднялась сразу на 42 строчки рейтинга – с 49 на 7 место.

Максимальное количество преступлений в области экстремизма за 10 лет наблюдений было зарегистрировано в Краснодарском крае в 2014 г. – 37 случаев, максимальное количество лиц, обвиняемых в экстремизме, было выявлено в 2015 г. – 33 человека.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству совершенных преступлений среди регионов России по итогам двух первых месяцев 2020 года.

Ольга Логинова