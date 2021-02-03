В Тюмени приговорили к трем годам колонии бизнесмена, виновного во взрыве газа в жилом доме

Суд в Тюмени приговорил к трем годам колонии-поселения директора фирмы, по чьей вине произошел взрыв газа на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СКР) по Тюменской области.

По данным следствия, осужденный был директором и единственным учредителем фирмы, которая прокладывала магистральные трубы и линии электропередач возле дома на ул. Павла Шарова, 10а, придомовая территория дома является опасным производственным объектом и требует особых условий проведения земляных работ. Бизнесмен не получил необходимое разрешение на работы по прокладке труб.

В декабре 2019 года осужденный самовольно начал земляные работы с использованием буровой техники на участке между домами 12 и 10а. Следствие установило, что во время работ он повредил газопровод, газ из которого проник через грунт и канализацию в помещения дома 10а. Из-за этого 7 декабря в доме произошла серия взрывов, из-за которых начался пожар. В результате погибли сотрудник газовой службы и жилец дома, несколько человек пострадали. Также был причинен крупный ущерб имуществу.

Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Михаил Мананников