«Парма» узнала соперников на следующем этапе Еврокубка

ФИБА провела жеребьевку 1/8 финала Кубка Европы. Пермская «Парма» встретится с болгарским клубом «Рилски Спортист». Победитель в четвертьфинале сойдется с сильнейшим в паре «Фрибург» (Швейцария) — «Балкан» (Болгария).

На стадии 1/8 и 1/4 финала Кубка Европы ФИБА победитель определится в одном матче. Игры этих стадий пройдут в закрытых «пузырях» по четыре команды в каждой. Хозяев «пузырей» ФИБА определит позже. Матчи состоятся 23–25 марта. Завершится розыгрыш Кубка Европы ФИБА «Финалом четырех» в апреле.