«Западное общественное мнение отворачивается от России»

Мы вежливые люди, в хамство скатываться не будем, потому что сила в правде — так Сергей Лавров прокомментировал западную реакцию на приговор Алексею Навальному и последующие акции протеста. Глава МИД назвал высказывания партнеров и освещение этой темы в иностранных СМИ истерикой. Большинство западных лидеров потребовали от Москвы освободить Навального без каких-либо условий. Кремль, в свою очередь, заявил, что президент страны не следил за судебным процессом, поскольку занят более важными делами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российские власти в этот раз не смогут просто отмахнуться от происходящего.

Официальный комментарий Кремля уже традиционно не произвел сенсации: президент Владимир Путин работает, думает о своем народе, следить за всякими разными судебными процессами ему некогда, равно как и думать о своем месте в истории. Это был ответ на слова Алексея Навального, мол, действующий лидер оставит о себе неблагоприятные воспоминания. Но это народ решит, история сама разберется. А что касается митингов — здесь также без изменений: не нужно провоцировать и вас не тронут.

«За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, принимаются меры с тем, чтобы эти призывы, собственно, не привели к каким-то провокационным последствиям»,— заявил Дмитрий Песков.

Сложнее было Сергею Лаврову. Дело в том, что абсолютно все ведущие страны Запада, а также Европейский союз потребовали освободить Алексея Навального без каких-либо предварительных условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон даже написал твит на русском языке о том, что политические разногласия не являются преступлением.

Более того, большинство влиятельных мировых СМИ вынесли это на главную страницу, сопроводив красочными и нелицеприятными для российской власти заголовками. Министр иностранных дел назвал происходящее истерикой, обвинил партнеров в двойных стандартах и в том, что у них полиция еще более жесткая. Закончил он свой пассаж словами о том, что люди мы вежливые.

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно. Как говорится, не в силе бог, а в правде. Те, кто принимают наши вежливые манеры за проявление слабости, очень сильно ошибаются»,— сказал Сергей Лавров.

В Россию едет глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Разговор предстоит серьезный. По его итогам будут приниматься дальнейшие санкционные решения. В Москве к этому готовятся, даже сняли специальный фильм о том, что наши полицейские белые и пушистые, а западные — злые и агрессивные, и в целом российская властная система демократичная и правовая, в отличие опять же от того, что происходит у партнеров. Не очень верится, что Лавров сможет убедить коллегу.

Но вопрос, собственно, в другом: может ли так называемый цивилизованный коллективный Запад на все происходящее серьезно реагировать. Мы же понимаем, что ссориться они не хотят. Тем не менее нынешняя ситуация имеет серьезные отличия от того, что происходило даже в 2014 году после украинских событий. Западное общественное мнение отворачивается от России, это уже серьезный тренд.

Может быть, об этом пока что говорить рано, но, как многие заметили, ситуация, действительно, все больше начинает походить на то, что происходило в 70-е, после публикации в Европе и США «Архипелага ГУЛАГ». Это очень важно, потому что у них политики вынуждены с общественным мнением считаться, что, по большому счету уже и происходит. Тональность заявлений мировых лидеров становится жестче с каждым днем. Вот и позиции «Северного потока-2» уже не выглядят безупречными. Переломить этот тренд фразами о том, что «у вас еще хуже», уже не получится. Здесь дела нужны, а не слова.

Что касается позиции «да плевать, проживем без них» — она тоже не очень подходящая.

С Западом даже советские вожди были вынуждены считаться — живем-то, как говорится, не на облаке.

И наша экономика по-прежнему является частью мировой — изоляция нам же самим боком и выйдет, рискованно все это. Так что, видно, впереди большой торг: мы — вам, вы — нам. Проблема еще и в том, что и в России есть общественное мнение, которое также может куда-то не туда склониться.