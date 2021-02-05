Прилив силой миллион лошадей

Инженерно-строительный отдел Министерства транспорта Великобритании разрабатывает грандиозный проект в сфере электроэнергетики. В эстуарии реки Северн и на впадающей в нее реке Уай планируется построить комплекс электростанций. В устье реки Северн планируется возвести громадную дамбу из железобетона длиной около 3,5 мили (5,6 км). Ширина реки в месте постройки составляет 2,5 мили (4 км). Приливная волна в этих местах достигает высоты 30 футов (9,14 м). Протекающая через заслонки в дамбе вода будет вращать турбины и приводить в движение генераторы.

Мощность вырабатываемой электроэнергии в отдельные периоды времени будет превышать миллион лошадиных сил. Поскольку сила прилива не является постоянной, для поддержания постоянной выходной мощности электротехнического комплекса будет построена вторая электростанция мощностью около 500 тыс. лошадиных сил. В зависимости от потребностей в электричестве временами будет работать то одна электростанция, то другая, то будут задействованы обе одновременно. Максимальная мощность двух станций будет составлять около 1,5 млн лошадиных сил. Они будут снабжать электричеством непосредственные окрестности, индустриальный район южного Уэльса, центральные районы Англии, долину реки Темзы и Лондон.

В настоящее время в мире не существует ни одного гидроэлектротехнического сооружения подобной мощности.

Статья о планах строительства приливной электростанции в Великобритании была опубликована в журнале Scientific American 22 января 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев