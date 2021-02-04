Самый большой в мире корабль-беспилотник

Всего около 20% Мирового океана положено на карты, а значит, человечество существенно лучше знает Марс и Луну, чем родную планету. Понятно, насколько важно изучение рельефа океанического дна, особенно если можно было бы исследовать его с помощью судна, не оставляющего по нынешней модной тенденции углеводородного следа.

Поэтому такой интерес у океанологов и экологов вызвала разработка калифорнийской компании Saildrone — 72-футовый (25-метровый) океанический дрон под названием Surveyor («Наблюдатель»). Это не первый беспилотный океанический корабль, построенный стартапом из Сан-Франциско,— предыдущие версии с разрешения австралийских властей исследовали Южный океан. Но нынешняя — самый большой в истории плавающий беспилотник и самый совершенный. Он, как и его предшественники, абсолютно нейтрален в экологическом отношении, так как энергию ему дают ветер и солнце, но он гораздо лучше экипирован, в частности для фиксации изгибов океанического дна.

Экспедиция, в которую Surveyor отправится совершенно один, будет продолжаться 12 месяцев, а управлять его движением и исследовательскими функциями можно будет с берега. Чем он может заниматься? А чем угодно: исследовать углеводородные следы в океане, оценивать состояние и количество биомассы, забирать пробы с глубины до 7 км, чтобы потом можно было секвенировать ДНК выловленных останков и добавлять разнообразия к животному миру океана.

Первый отрезок пути в этой экспедиции — переход от Сан-Франциско до Гавайев.

В создании аквадрона и научного оборудования для него принимали участие, финансовое и интеллектуальное, Национальное управление США по океану и атмосфере, Университет Нью-Гемпшира, а также команда исследователей из Монтерейского аквариума в Калифорнии.

По материалам https://www.yankodesign.com/2021/01/21/worlds-largest-unmanned-aquatic-vessel-sets-sail-to-explore-depths-of-underwater-mysteries/

Виталий Логофет