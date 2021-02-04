Самые интернациональные — МГУ имени Ломоносова и Томский университет

На сей раз это рейтинг самых интернациональных университетов мира, он основан на данных, используемых в институциональном рейтинге Times Higher Education (THE) 2020 года. При составлении рейтинга используются четыре равных по весу индикатора: доля иностранных преподавателей университета, доля иностранных студентов, доля написанных в соавторстве с иностранными учеными научных публикаций, международная репутация университета.



Последний индикатор измеряется соотношением количества голосов иностранных экспертов, отметивших университет, к числу голосов отечественных экспертов. Для участия в рейтинге университет в рамках репутационного опроса должен получить минимум 100 голосов экспертов (в рамках опросов, выявляющих репутацию университетов в области преподавания и в сфере исследований) и как минимум 50 голосов, или 10% от всех голосов, экспертов из своей страны.

Публикуемая часть рейтинга включает 172 наиболее авторитетных университета из 33 стран. Россия в рейтинге представлена семью вузами, при этом пять из них — участники проекта «5-100». Если в 2016 году ни один отечественный университет не входил в рейтинг, то в 2021 году Российская Федерация заняла шестое место среди стран с наибольшим количеством представленных в рейтинге сильнейших университетов с точки зрения международной известности и тесной интеграции в мировое научно-образовательное пространство.

В топ-100 рейтинга «Самые интернациональные университета мира» представлен Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (95-я позиция), в топ-150 — Национальный исследовательский Томский государственный университет (107-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (118-я позиция) и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (121-я позиция).

Еще три российских университета — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет — располагаются в рейтинговом диапазоне 151–160.

Артем Рыкун, проректор ТГУ по международным связям:

— Почему в Томск и в ТГУ едут иностранные студенты и иностранные ученые? Потому что есть выпускники и те, кто учится, и они распространяют информацию о нас. У Томска сложился имидж единственного университетского города России, где хорошо тем, кто действительно хочет учиться. Мы не очень большие и светские, но если нужно именно учиться, овладевать предметом, то мы предоставляем очень хорошие возможности. И кроме того, мы дорожим каждым студентом, бывает, даже общаемся с их родителями. В Томске невысокая стоимость проживания и хорошие общежития, комфортная и безопасная городская среда. А иностранные ученые едут к нам, потому что их интересуют наша тематика и наши исследования, поэтому такие контакты возникают естественным образом.

По методологии ТНЕ интернационализация — четвертый показатель по значимости, он складывается из трех основных компонентов. Во-первых, это исследовательские международные коллаборации, в которых ТГУ участвует. Например, три коллаборации в ЦЕРНе, партнерство ТГУ в сети Interact по Арктике, это если назвать самые громкие.

Второе — это ведущие зарубежные ученые. В ТГУ в качестве преподавателей и исследователей на факультетах и в лабораториях работают такие международные звезды как, например, Терри Каллаган, Ричард Эрнст и другие известные ученые в ключевых научных областях.

И третья позиция — иностранные студенты. Сейчас в ТГУ учатся ребята из 70 стран. Конечно, для нас приоритет — это Юго-Восточная и Центральная Азия. Студенты из Центральной Азии — это самая многочисленная группа в ТГУ, многие ведущие ученые и руководители нашего университета из этого региона. Студенты из ЮВА отличаются и хорошей подготовкой, и хорошей мотивацией, и лояльностью — это очень важно.

Виталий Баган, проректор по научной работе МФТИ:

— В настоящее время мы наблюдаем повышение интернализации Физтеха. Об этом свидетельствуют не только показатели рейтингов, но и растущий интерес со стороны студентов. В прошлом году на 30% больше абитуриентов подали заявления на поступление в Физтех, причем это абитуриенты очень высокого уровня: 13 из них являются медалистами, победителями и призерами международных олимпиад в области астрономии, математики, информатики и физики.

С точки зрения научной кооперации мы нацелены на работу с ведущими научными-исследовательскими центрами. Благодаря открытости, международному сотрудничеству в прошлом году нам удалось выиграть семь специализированных грантов РНФ и мегагрант, в рамках которого Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ будет работать с испанским центром двумерных материалов.

Публикация подготовлена при поддержке проекта «5-100»