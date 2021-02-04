Пандемия осела на рынке труда

В регионах Сибири количество безработных резко выросло в 2020 году. В Томской и Новосибирской областях число нетрудоустроенных граждан увеличилось более чем в пять раз, в Алтайском крае — в два раза. Чиновники полагают, что этот существенный прирост обеспечила регистрация в центрах занятости неофициально трудоустроенных сотрудников, которые решили легализоваться из-за увеличившихся во время пандемии пособий от государства. Эксперты уверены, что основной причиной стали сокращения штатов компаний малого и среднего бизнеса из-за коронавирусных ограничений.



Уровень безработицы в регионах Сибири в 2020 году увеличился с 5,8 до 7,5% (октябрь-декабрь 2019 года к аналогичному периоду 2020 года). Наибольший прирост этого показателя отмечен в Туве — с 12,1% до 18,2, Томской области — с 4,9% до 8,9%, а также в Республике Алтай — с 12,8% до 16,4. Наименьшие темпы увеличения уровня безработицы отмечены в Красноярском крае (с 4,7 до 5,7%), Новосибирской области (с 5,8 до 7,1%), Иркутской области (с 6,7 до 8.1%). При этом в Хакасии уровень безработицы даже снизился — с 7,9% в 2019 году до 7,7 в 2020 году.

По данным департамента труда Томской области, увеличение численности безработных в регионе началось с мая прошлого года после введения ограничительных мер против распространения коронавируса. В регионе количество безработных на конец 2020 года увеличилось более чем в пять раз и составило почти 32 тыс. человек. Власти отмечают, что наибольшее число безработных пришло из сфер оптовой и розничной торговли, образования, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства. «В то же время количество рабочих, которых запланировали к высвобождению, в 2020 году было меньше, чем в 2018-м и 2019 году»,— сказала начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

В Новосибирской области также отмечают, что наибольший прирост безработных обеспечила сфера услуг, а также торговля и транспорт. На конец декабря прошлого года официально нетрудоустроенными в регионе были признаны почти 72,4 тыс. человек — это в 5,5 раза больше, чем в декабре 2019 года. «Более половины безработных (54,3%) составляют граждане, уволившиеся еще до пандемии или вообще не работавшие официально, остальные — те, кто потерял работу после 1 марта. Тем не менее, это более 33 тыс. человек»,— уточнили „Ъ-Сибирь“ в областном минтруда. При этом если весной прирост числа безработных, которые регистрировались на бирже труда, составлял примерно по 5 тыс. человек еженедельно, то с сентября рост замедлился вдвое. Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская считает, что сейчас ситуация на рынке труда стабилизируется. По ее данным, на 1 февраля 2021 года в регионе зарегистрировано 50 тыс. безработных: «Это в четыре раза больше, чем за аналогичную дату прошлого года, но на 7 тыс. меньше чем в сентябре 2020 года». По данным пресс-службы минтруда области, на конец 2019 года в регионе было зарегистрировано 12,3 тыс. безработных, на конец 2020 года — 51,8 тыс. граждан. Управление по труду и занятости населения Алтайского края сообщило о 36 тыс. безработных граждан, зарегистрированных по итогам 2020 года, тогда как на первое февраля 2019 года безработных граждан в крае было более 17 тыс. человек. Более чем в четыре раза за год выросло число безработных в Красноярском крае — до 52,1 тыс. человек.

Говоря о причинах роста безработицы в регионах, чиновники отмечают, что в оснвоном это связано со снижением экономической активности в отраслях, пострадавших из-за введения ограничительных мер, упрощением порядка регистрации безработных (разрешено подавать документы дистанционно), а также увеличением размеров пособий по безработице тем, кто потерял работу во время пандемии. Невозможно определить, какое количество людей в результате вышло из неформального сектора экономики, говорит начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

В то же время председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов отмечает, что основной удар во время пандемии пришелся на малый и средний бизнес. «Здесь основная масса пострадавших, в отличие от крупных предприятий, которые обладают мощными ресурсами, чтобы пережить кризис и удержать работников. Ожидаемо, что основной приток безработных пришелся на сферу услуг, где работает большая часть самозанятых, мелкого и среднего бизнеса, которая является одной из самых сложных в плане теневой занятости населения»,— говорит он. По словам руководителя пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилии Эсауленко, согласно данным опросов компании, только 6% соискателей регистрировались в службе занятости, будучи трудоустроенными неофициально, остальные не имели работы. При этом удовлетворенность размером пособия по безработице более чем у половины соискателей, получавших его, довольно низкая, говорит она.

Иван Панов не ожидает в дальнейшем резкого роста уровня безработицы: «Сейчас уже нет таких жестких ограничений, и навряд ли власти к ним вернутся, потому что тогда малого бизнеса не останется совсем. Предполагаю, что в течение полугода экономика перейдет на этап восстановления, что поможет снизить количество безработных».

Юлия Сасевич