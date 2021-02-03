«Ростелеком» автоматизировал прием заявок от операторов связи на техническое обслуживание и аварийные работы «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил бесплатный сервис автоматизированного приема заявок от операторов связи на техническое обслуживание и аварийные работы. Успешный опыт пилотного проекта, запущенного в конце прошлого года, позволил компании расширить возможности сервиса на всю страну

В автоматизированную систему «Ростелекома» поступают мгновенные сообщения о любом инциденте, произошедшем на объекте заказчика и требующем проведения работ, предусмотренных договором. Полученная информация проходит верификацию и регистрацию и поступает выездной бригаде специалистов, которая оперативно устраняет неполадки. Весь процесс прозрачен для заказчика: в режиме реального времени он получает уведомления о проблеме и может отследить изменения статусов по производимым работам. Кроме того, заказчику предоставляется доступ в личный кабинет оператора, где собирается вся статистика по инцидентам на объектах. Таким образом, из процесса полностью исключаются бумажный документооборот и человеческий фактор, которые затягивают устранение неполадок. Это позволяет в несколько раз сократить время устранения аварий, возникающих в сетях заказчиков.

Сервис автоматизации процессов оказания услуг операторам связи разработан в рамках проекта «Ростелекома» по созданию инфраструктурного оператора для оператора: компания берет на себя проектирование, строительство, модернизацию, техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы на сетях операторов связи и гарантирует с высокое качество работ. Проект стартовал в 2017 году; по состоянию на конец 2020 года «Ростелеком» обслуживает около 167 тыс. км волоконно-оптических линий связи и более 72 тыс. базовых станций операторов связи.

«С запуском нового сервиса “Ростелеком” сделал важный шаг к автоматизации процесса оказания услуг. Заявки любого оператора связи, использующего сервисы технического обслуживания инфраструктуры или устранения аварий, теперь автоматически регистрируются в системе; отслеживать статус их выполнения можно через личный кабинет», — сказал начальник отдела инфраструктурных проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Для обмена данными по заявкам между системами операторов связи и системами «Ростелекома» разработан специальный программный интерфейс, который позволяет быстро подключать новых операторов с минимальными затратами обеих сторон.

«Автоматизированный сервис приема и отработки заявок упрощает наше взаимодействие с “Ростелекомом”. Благодаря грамотно настроенному процессу наши заявки сразу попадают к дежурной смене, отвечающей за работу с операторами-партнерами компании. Важно, что обратная связь приходит незамедлительно и сотрудники национального провайдера всегда остаются с нами на связи, помогают в решении любого вопроса. Такой автоматизированной системы нет ни у одного подрядчика, а компетенции и опыт “Ростелекома” позволяют выполнять все работы выполняются качественно и в срок», — отметил технический директор Южного региона ПАО «Вымпелком» Максим Левин.

«Автоматизация процесса оказания услуг “Ростелекома” делает процесс обслуживания прозрачным, позволяет сократить время на обработку обращений и существенно облегчает управление как для оператора, так и для нашей компании», — сказал директор департамента управления инфраструктурными проектами ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.

«Важно отметить, что услуги операторам связи предоставляются по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая позволяет партнерам существенно сократить издержки на сетевую инфраструктуру» — добавил Константин Хрульков.

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