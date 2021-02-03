Точка по продаже наркотических средств работала в Нижнем Новгороде под видом аптеки

Подпольную точку по продаже запрещенных наркосодержащих препаратов и алкогольной продукции, работающую под видом аптеки «Эко», накрыли в Нижнем Новгороде. Магазин обнаружили журналисты телепрограммы «Кстати». Корреспонденты провели контрольную закупку транквилизаторов и вызвали полицию.

Хозяйка магазина Светлана пояснила журналистам, что фирма закрылась, а остатки препаратов остались. Запрещенные препараты, по ее словам, незаконно продала сотрудница магазина, которая только проходит стажировку. По словам местных жителей, в аптеке запрещенными препаратами торгуют более двух лет.

В региональном управлении МВД журналистам рассказали, что ранее уже проверяли работу этой торговой точки. Руководство компании уже привлекали к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Полиция проводит проверку.