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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Белгородской области 257 коек перепрофилировано под плановую медпомощь

257 коек вернули из «ковидного» фонда Белгородской области «в плановую помощь». Об этом в ходе брифинга рассказала первый замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

Перевод стал возможен «благодаря положительной тенденции» с заболеваемостью. Теперь в регионе для больных с COVID-19 предусмотрено 2,69 тыс. коек, из которых занято 2055. Если положительная тенденция продолжится, власти готовы продолжить сокращение коечного фонда под больных коронавирусом. В первую очередь предполагается провести обратное перепрофилирование хирургического корпуса городской больницы №2 Белгорода, планируемый срок его «разгрузки» — 1 марта.

Олег Мухин


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