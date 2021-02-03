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На Кубани во время воскресной акций оппозиции было составлено 78 протоколов

Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю сообщило “Ъ-Юг”, что во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Краснодарском крае 31 января было составлено 78 административных протоколов.

Составление протоколов проводилось в результате охраны общественного порядка при проведении несогласованных массовых мероприятий, говорится в ответе ГУ МВД, другие подробности не разглашаются. Ранее штаб Алексея Навального сообщал о том, что в регионе в воскресенье было задержано 138 человек.

Анна Перова, Краснодар


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