03 февраля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Названы номинанты на премию «Золотой глобус». Призы вручат 28 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Лучшая драма:

  • «Отец» Флориана Зеллера,
  • «Манк» Дэвида Финчера,
  • «Земля кочевников» Хлоя Чжао,
  • «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл,
  • «Суд над Чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Лучшая комедия или мюзикл:

  • «Борат 2» Джейсона Уолинера,
  • «Гамильтон» Томаса Каила,
  • «Мьюзик» Сиа,
  • «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова,
  • «Выпускной» Всеволода Бродского.

Лучший актер:

  • Риз Ахмед («Звуки метала»),
  • Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»),
  • Энтони Хопкинс («Отец»),
  • Гари Олдман («Манк»),
  • Тахар Рахим («Мавританец»).

Лучшая актриса:

  • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»),
  • Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»),
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»),
  • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»),
  • Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Лучший режиссер:

  • Эмиральд Феннел,
  • Дэвид Финчер,
  • Реджина Кинг,
  • Аарон Соркин,
  • Хлоя Цжао.
Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя