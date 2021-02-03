Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Названы номинанты на премию «Золотой глобус». Призы вручат 28 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Лучшая драма:
- «Отец» Флориана Зеллера,
- «Манк» Дэвида Финчера,
- «Земля кочевников» Хлоя Чжао,
- «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл,
- «Суд над Чикагской семеркой» Аарона Соркина.
Лучшая комедия или мюзикл:
- «Борат 2» Джейсона Уолинера,
- «Гамильтон» Томаса Каила,
- «Мьюзик» Сиа,
- «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова,
- «Выпускной» Всеволода Бродского.
Лучший актер:
- Риз Ахмед («Звуки метала»),
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»),
- Энтони Хопкинс («Отец»),
- Гари Олдман («Манк»),
- Тахар Рахим («Мавританец»).
Лучшая актриса:
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»),
- Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»),
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»),
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»),
- Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).
Лучший режиссер:
- Эмиральд Феннел,
- Дэвид Финчер,
- Реджина Кинг,
- Аарон Соркин,
- Хлоя Цжао.