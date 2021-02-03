В Татарстане ежедневно регистрируют по пять смертей от COVID-19

Власти Татарстана второй день подряд сообщают о новых пяти смертельных случаях от коронавируса.
Сегодня региональный минздрав подтвердил смерти двух женщин (1953 и 1951 годов рождения), а также трех мужчин (1940, 1959 и 1966 годов рождения).
Вчера сообщалось о смерти трех женщин (1946, 1972 и 1981 годов рождения) и двух мужчин (1955 и 1976 годов рождения).
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,–– говорится в релизах пресс-службы министерства.
Общее число смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 283.