В Татарстане ежедневно регистрируют по пять смертей от COVID-19

Власти Татарстана второй день подряд сообщают о новых пяти смертельных случаях от коронавируса.

Сегодня региональный минздрав подтвердил смерти двух женщин (1953 и 1951 годов рождения), а также трех мужчин (1940, 1959 и 1966 годов рождения).

Вчера сообщалось о смерти трех женщин (1946, 1972 и 1981 годов рождения) и двух мужчин (1955 и 1976 годов рождения).

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,–– говорится в релизах пресс-службы министерства.

Общее число смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 283.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"