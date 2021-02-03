Роботизированную молочную ферму откроют в Нижегородской области за 230 млн рублей

Группа компаний «Гранд-НН» инвестирует 230 млн руб. в создание роботизированной молочной фермы на базе племзавод «Пушкинское» в Большеболдинском районе Нижегородской области. По данным регионального правительства, новый комплекс будет рассчитан на 620 голов.

В новом молочном комплексе будет установлено современное компьютеризированное оборудование. Его открытие запланировано на 2021 год.

В 2020 году племзавод «Пушкинское» произвел более 9,6 тыс. т молока и более 540 т мяса. Поголовье крупного рогатого скота на комплексе составляет около 2,5 тыс. голов. Также предприятие выращивает элитные сорта зерновых, в 2020 году объемы производства выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом почти до 30 тыс. т.

Андрей Репин