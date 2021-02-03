В документацию о проекте создания IQ-Park в Уфе внесли изменения

Заказчик проекта капремонта административного здания на улице Валиди, 32/2, в котором планируется разместить технопарк IQ-Park (совместный проект республики и фонда «Сколково»), начальной стоимостью 94,6 млн руб. — ГУП «Республиканский информационно-издательский центр “Деловая литература”» — внес изменения в конкурсную документацию.

Так, приложение к контракту изложено в новой редакции, а прежняя редакция документа признана недействующей. В исправленной версии нет упоминания об «этаже главы», где в числе прочего говорилось о рабочем пространстве, совмещенном с микроквартирой, в которой VIP-гости главы имели возможность «не только отдохнуть и поработать, но и переночевать», и о клубном этаже, функционально похожем на клубное пространство Soho House в Берлине. Также из документа исчезли требования о размещении в атриуме фигуры жирафа в качестве символа IQ-Parkа и беговой дорожки на крыше здания.

В новой редакции указано, в том числе, что IQ-Park должен представлять собой многофункциональное пространство с дизайном и функционалом мирового уровня. В документе подчеркивается, что проект должен быть разработан с учетом использования «лучших международных практик по организации корпоративных пространств, которые способствуют более эффективной организации бизнес-процессов и работы сотрудников». Кроме того, отмечается, что новый облик разрабатываемых помещений должен соответствовать основным установкам Башкирии «как крупнейшего российского центра высоких технологий и инновационного предпринимательства».

Майя Иванова