За день травмы из-за гололеда получили 15 саратовцев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал «крайне сложной» ситуацию с травматизмом на улицах областного центра, вызванную погодными являениями. Об этом сообщает его пресс-служба.

С начала недели уличный травматизм вырос на 15%. Имеются тяжелые случаи. На 15 часов 30 минут сегодняшнего дня в «скорую помощь» обратились 15 жителей Саратова с повреждениями, характерными для падения на улице. И медики ожидают, что число таких случаев продолжит расти.

«На дорогах - повышенная аварийность и масштабные пробки. Люди в течение нескольких часов не могут добраться до работы. Четыре случая обрыва проводов. О рисках, связанных с погодой, говорим постоянно, но результата не вижу», - заметил глава региона.

Он поручил разобраться с каждой из жалоб, которые поступают на плохое состояние дорог и тротуаров.

Глава региона добавил, что коммунальные службы игнорируют жалобы горожан на гололед. «Подходы сразу к нескольким школам Саратова обледенели – детям невозможно попасть на уроки. Поселок Зональный весь во льду и воде, то же самое касается Комсомольского поселка и Увека. Пишут жители Солнечного, где коммунальщики игнорируют целые микрорайоны, не расчищая улицы от снега и наледи. Сквер на Рахова превратился в каток. Со скользкой дороги на Красный Текстильщик машины вылетают на обочину. В Энгельсе улицы Тельмана и Волоха залиты водой, родители вынуждены переносить детей на руках, чтобы те попали в школу и детский сад», - перечислил Валерий Радаев.

Он потребовал от глав районов объяснений и оперативных данных по принимаемым мерам. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

Марина Ковалева