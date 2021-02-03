Екатеринбургский Главпочтамт станет одной из площадок Уральской биеннале современного искусства

Главпочтамт Екатеринбурга станет одной из площадок VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая состоится осенью 2021 года, сообщила пресс-служба «Почты России». Соответствующее соглашение с «Почтой России» подписал Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина.

Организация выставки в Главпочтамте станет пилотным совместным проектом организаций. «Главпочтамты — это часто исторические здания, большие, с широкими холлами. Эти пространства иногда сами по себе произведения искусства. К примеру, почтамт в Екатеринбурге, где состоится первая выставка в рамках нашего сотрудничества с ГМИИ, — это яркий образец конструктивизма 30-х годов. Сейчас мы движемся к тому, чтобы, во-первых, в достойном виде вернуть эти памятники в собрания достопримечательностей страны, а во-вторых — вдохнуть в них новую жизнь и вписать в городской контекст», — сказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Целью соглашения является популяризация искусства и развитие культурной среды в России, говорится в сообщении. В рамках проектов планируется совместная организация выставок, семинаров, круглых столов и конференций.

Уральская индустриальная биеннале — международный проект в сфере современного искусства. С 2020 года организаторами биеннале являются ГМИИ им. Пушкина, Государственный центр современного искусства в Екатеринбурге (ГЦСИ) и Центр поддержки и развития современного искусства ZAART. В 2019 году пятая индустриальная биеннале проходила в Екатеринбурге и других городах Урала под темой «Бессмертие». За все время мероприятие посетило около 115 тыс. человек. Темой шестой индустриальной биеннале станет измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий».

Здание Дома связи (Главпочтамта) было построено в 1933-1934 годах в стиле конструктивизма. Его спроектировал архитектор Константин Соломонов. По первоначальному замыслу здание должно было занимать целый квартал и включить в себя отделения любых возможных средств связи (телеграф, телефон, почта), а также клуб работников Дома связи, но планы были реализованы лишь частично. Например, в Доме связи был создан радиотеатр на 600 мест.

Михаил Мананников