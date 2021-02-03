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Cadillac представил самые мощные версии седанов CT4 и CT5

Компания Cadillac представила самые мощные версии седанов CT4 и CT5 — исполнение Blackwing.

В основу новинок легли спортивные версии CT4-V и CT5-V, которые получили более агрессивный аэродинамический обвес, спортивные сиденья и спортивный мультифункциональный руль и серьезные технические доработки.

CT4-V Blackwing оснащается 479-сильным 3,6-литровым турбированным V6, а для CT5-V Blackwing предусмотрен 677-сильный 6,2-литровый компрессорный V8 от Chevrolet Corvette.

В базовой комплектации обе топовые модели Cadillac модели представлены с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec, но за доплату можно получить 10-ступенчатый «автомат». Привод, в отличие от CT4-V и CT5-V, которые могут быть со всеми ведущими колесами, только задний.

Версии Blackwing отличаются усиленным кузовом, переработанной адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, усиленными тормозами, а кроме того улучшить аэродинамику седанов можно с помощью опционального обвеса из карбона.

В США продажи CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing начнутся в 2021 году. В первый год производства будет выпущено по 250 экземпляров каждого «заряженного» седана Cadillac.

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