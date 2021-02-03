Арсенал покажет Нижний Новгород на картах и гравюрах в год 800-летия города

Государственный центр современного искусства Арсенал (ГЦСИ, Нижний Новгород, филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина) подготовил выставочную программу на 2021 год. О планах музея рассказали журналистам на пресс-конференции.
Так, в год 800-летия Нижнего Новгорода в Арсенале представят выставку «Город как графика: Нижний Новгород в гравюрах и картах XVI-XX веков». В ГЦСИ представят коллекцию графики более чем из 150 экспонатов, которую в течение 15 лет собирал директор Технического музея Вячеслав Хуртин. Дополнением послужат экспонаты ГМИИ имени Пушкина и работы некоторых современных авторов. «Выставка позволит не только воочию рассмотреть оригиналы исторических изображений Нижнего Новгорода, которые практически не показывались раньше, но и познакомит посетителей с технологией тиражирования – в экспозиции планируется установить действующие офортные и литографские станки»,— рассказал куратор выставки, искусствовед Антон Марцев.
Кроме того, в июле откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры», посвященная творчеству инженера и изобретателя Владимира Шухова. Ранее она была представлена в Москве. Куратор выставки, старший научный сотрудник Музея архитектуры Марк Акопян отметил, что в Арсенале будет представлена не реплика московской выставки — она будет дополнена и расширена.
Также в 2021 году в Арсенале представят персональный проект художника Евгения Стрелкова «Третья идея», посвященная академику, одному из создателей первой советской водородной бомбы Андрею Сахарову. Название выставки является также названием книги Евгения Стрелкова и отсылкой к «Воспоминаниям» ученого о работе над бомбой. «Выставка будет не очень великой по размеру, но очень насыщенной. Именно через образные решения будет рассказано о пути Андрея Сахарова»,— рассказала заведующая Арсеналом Анна Гор.
В декабре в Арсенале намерены открыть выставку номинантов «Премии Кандинского». Там представят лучшие работы, которые были номинированы за все 15 лет существования награды.
Также в ГЦСИ пройдет выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства и вновь откроется фестиваль текстов об искусстве «Вазари», посвященный искусству XIII века, когда был основан Нижний Новгород.