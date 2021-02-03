Арсенал покажет Нижний Новгород на картах и гравюрах в год 800-летия города Музей готовит фестиваль «Вазари» об искусстве XIII века

Государственный центр современного искусства Арсенал (ГЦСИ, Нижний Новгород, филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина) подготовил выставочную программу на 2021 год. О планах музея рассказали журналистам на пресс-конференции.

Так, в год 800-летия Нижнего Новгорода в Арсенале представят выставку «Город как графика: Нижний Новгород в гравюрах и картах XVI-XX веков». В ГЦСИ представят коллекцию графики более чем из 150 экспонатов, которую в течение 15 лет собирал директор Технического музея Вячеслав Хуртин. Дополнением послужат экспонаты ГМИИ имени Пушкина и работы некоторых современных авторов. «Выставка позволит не только воочию рассмотреть оригиналы исторических изображений Нижнего Новгорода, которые практически не показывались раньше, но и познакомит посетителей с технологией тиражирования – в экспозиции планируется установить действующие офортные и литографские станки»,— рассказал куратор выставки, искусствовед Антон Марцев.

Кроме того, в июле откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры», посвященная творчеству инженера и изобретателя Владимира Шухова. Ранее она была представлена в Москве. Куратор выставки, старший научный сотрудник Музея архитектуры Марк Акопян отметил, что в Арсенале будет представлена не реплика московской выставки — она будет дополнена и расширена.

Также в 2021 году в Арсенале представят персональный проект художника Евгения Стрелкова «Третья идея», посвященная академику, одному из создателей первой советской водородной бомбы Андрею Сахарову. Название выставки является также названием книги Евгения Стрелкова и отсылкой к «Воспоминаниям» ученого о работе над бомбой. «Выставка будет не очень великой по размеру, но очень насыщенной. Именно через образные решения будет рассказано о пути Андрея Сахарова»,— рассказала заведующая Арсеналом Анна Гор.

В декабре в Арсенале намерены открыть выставку номинантов «Премии Кандинского». Там представят лучшие работы, которые были номинированы за все 15 лет существования награды.

Также в ГЦСИ пройдет выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства и вновь откроется фестиваль текстов об искусстве «Вазари», посвященный искусству XIII века, когда был основан Нижний Новгород.

Анастасия Еремина