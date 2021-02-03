Алексей Кондратьев покинул пост и.о. вице-губернатора Тамбовской области

Глава Тамбовской области Александр Никитин освободил от должности исполняющего обязанности вице-губернатора Алексея Кондратьева. Об этом сообщили в обладминистрации.

Господин Кондратьев уволен «по собственному желанию». Он отвечал за лесные отношения, экологию, охрану окружающей среды и успел проработать в нынешней должности менее полугода. Теперь его обязанности возложены на и.о. вице-губернатора Сергея Юхачева.

Господин Кондратьев известен в регионе как мэр Тамбова (2010-2015) и сенатор от администрации региона (2015-2020). О его новом месте работы пока не сообщается.

Олег Мухин