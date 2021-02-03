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В Астраханской области на оздоровление водных объектов направили 500 млрд рублей

На охрану водных ресурсов Астраханской области выделили более 500 млрд руб. Деньги запланировали на 2021 год. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В регионе начнутся работы по дноуглублению на трех водных трактах в зоне западно-подстепных ильменей в Икрянинском и Лиманском районах, и водотоков рукава реки Ахтубы в Ахтубинском и Харабалинском районах. Также выполнят работы по проектной документации на расчистку девяти объектов. Кроме того, планируется строительство шлюза-регулятора между протоком Хурдун и ильменем Голга Икрянинского района.

Мария Шахрай


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