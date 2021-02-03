Татарский театр имени Джалиля могут наказать за зрителей без масок Роспотребнадзор просит привлечь руководство учреждения к ответственности

Роспотребнадзор обратился в Вахитовский суд Казани с просьбой привлечь руководство Татарского театра оперы и балета имени Джалиля к ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Об этом информирует «Интeрфакс».

Отмечается, что на одном из спектаклей некоторые зрители были без масок. Дело о нарушении эпидемиологических норм суд рассмотрит 8 февраля.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на концерте певца Элвина Грея в Казани в конце прошлого года. Организатора мероприятия оштрафовали на 200 тыс. руб.

"Ъ-Казань"