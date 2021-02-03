Не снимая маски и часов

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о будущей идентификации пользователей iPhone в медицинских масках.

iPhone узнает владельца в медицинской маске — так Face ID заработает в обновленной версии операционной системы iOS 14.5. Дополнительный вид идентификации доступен только в паре с Apple Watch, которые должны быть надеты на руку и разблокированы. Испытать функцию сейчас могут пользователи в статусе разработчика. Впоследствии она будет применяться только для разблокировки смартфона. Оплатить покупку таким способом будет невозможно.

Также обновление iOS принесет еще несколько любопытных фич, например, разрешение на отслеживание активности, приложения будут обязаны его запрашивать у владельцев «яблочных» гаджетов. Также появится поддержка игровых контроллеров от Xbox и PlayStation. С помощью Siri можно будет сделать экстренный вызов контактов на случай ЧП, расширятся возможности работы в автомобильной системе CarPlay, а в режиме двух sim-карт разработчики обещают поддержку 5G.

Любопытно, но Face ID стал распознавать меня в маске еще за несколько месяцев до появления обновления iOS. С одним важным уточнением: когда маска сдвинута с носа и закрывает только рот.

Эту особенность все еще самого защищенного способа идентификации по лицу в мобильных устройствах я объясняю так: известно, что Face ID адаптируется к постепенным переменам формы лица владельца устройства. Например, отрастающая борода не вызовет проблем с корректным распознаванием. А на самоизоляции было время на эксперименты с внешностью. Можно ли черную маску равномерно покрывающую лицо до носа принять за бороду? Уверен, что для оптических сенсоров и машинного разума ответ скорее положительный.

Конечно, открытие это случайное. И оно скорее говорит о том, что в лицо смартфону я часто смотрел, будучи менее защищенным от ОРВИ, чем человек в полностью надетой маске. С обновленной версией iOS 14.5 и маску можно не опускать и идентифицироваться по собственной нужде, а не случайно.