В Краснодаре в 2023 году начнут строить ливневый коллектор в районе Ближнего Западного обхода

Власти Кубани планируют построить новый ливневый коллектор в районе Ближнего Западного обхода в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Здесь планируют разместить три водосборных бассейна общей площадью 480 га. В настоящее время разрабатывается проект коллектора. Сети ливневой канализации и поверхностный сток с очистными сооружениями должны охватить юго-западную и северо-восточную часть района Западного обхода.

«Западный обход активно застраивается, и соответственно, этот район должен быть обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой», – прокомментировал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Деньги на строительство ливневого коллектора Кубань получит по программе «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда». По данным администрации края, между Кубанью и минстроем РФ уже заключено соответствующее соглашение. Объем инвестиций в проект не называется. По словам господина Алексеенко, в рамках программы власти региона планируют строительство коммунальной инфраструктуры для дальнейшего развития Краснодара, а также Новороссийска.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года на Платановом бульваре (Юбилейный микрорайон) провели ремонт коллектора ливневой канализации. До того момента он не работал, из-за чего в этом районе регулярно происходили подтопления.

Ранее, 3 февраля 2021 года стало известно, что власти Краснодара зарезервировали 15 участков для строительства социальных объектов в районе Западного обхода. По словам главы краевого центра Евгения Первышова, это только начало масштабного социального строительства в этой части Краснодара.

Алексей Белянин