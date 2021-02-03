В Шахтах временно закрыли аптеку за продажу психоактивных веществ без рецепта

Деятельность аптеки ООО «Меридиан» в Шахтах Ростовской области приостановлена на 60 дней по решению суда, об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора по региону. Уточняется, что аптеку временно закрыли за торговлю психоактивными веществами без рецепта.

Как сказано в сообщении, в территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области поступили материалы из правоохранительных органов, из которых следовало, что аптека продала гражданину без рецепта препарат, популярный среди наркоманов. Кроме того, сотрудники организации не поставили на учет 15 упаковок психоактивных веществ.

Арбитражный суд Ростовской области приостановил деятельность аптеки на 60 суток. Фармацевтическая организация обжаловала решение, однако, апелляционная инстанция также поддержала позицию территориального органа.

Кристина Федичкина