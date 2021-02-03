В Ярославле женщина на внедорожнике сбила ребенка

В Ярославле произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний мальчик, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД России.

По предварительной информации, ДТП случилось 2 февраля, около 17:20 на улице Салтыкова-Щедрина. Автомобиль Land Rover под управлением 37-летней женщины сбил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В пресс-службе уточнили, что в зоне видимости от места происшествия находился пешеходный переход. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

София Бастрыгина