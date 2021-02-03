03 февраля, среда
Войти в профиль
Ярославль

Коротко

Новости

все новости

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

В Ярославле женщина на внедорожнике сбила ребенка

В Ярославле произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний мальчик, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД России.

По предварительной информации, ДТП случилось 2 февраля, около 17:20 на улице Салтыкова-Щедрина. Автомобиль Land Rover под управлением 37-летней женщины сбил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. В пресс-службе уточнили, что в зоне видимости от места происшествия находился пешеходный переход. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

София Бастрыгина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Новости компаний

Профиль пользователя