Лжесотрудники банка похитили у жителя Ижевска почти 200 тысяч рублей

У 55-летнего водителя из Ижевска похитили почти 200 тыс. руб. дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и имитировали работу «горячей линии». Они сообщили, что мошенники оформили на имя ижевчанина кредит в 300 тыс. руб. Звонившие убедили мужчину пойти в банк и оформить «зеркальный» кредит для предыдущей заявки. При этом они предупредили его, что сотрудникам банка доверять не следуют, так как те могут быть в сговоре с преступником.

В результате мужчине одобрили кредит на сумму в 200 тыс. руб. После получения денег потерпевший, следуя указаниям звонивших, обналичил деньги и перевел на несколько продиктованных счетов.