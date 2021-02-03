Промышленность в Ростовской области выросла на 1,7% по итогам 2020 года

В 2020 году промышленные предприятия Ростовской области увеличили выпуск продукции на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ростовстат.

Как сказано в сообщении, позитивная динамика зафиксирована в обрабатывающих производствах, рост объемов по итогам года составил 2,3%. В отраслевом разрезе высокие показатели продемонстрировали производители электрического оборудования (+73,5% к 2019 году), лекарственных средств (+70,8%), металлических изделий (+37,9%), химических веществ и продуктов (+36%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19,4%).

Также возросло производство в нефтепереработке (+6,8%), металлургии (+4,3%), стройиндустрии (+3%), пищевой промышленности (+1,7%; за счет увеличения выпуска растительного масла, молочной продукции, муки, крупы). Сектор производства машин и оборудования, в минувшем году показал рост на 2%. «Вместе с тем отдельные сегменты обрабатывающего сектора снизили объемы выпуска продукции, среди них — транспортное машиностроение, легкая, электронная, деревообрабатывающая и мебельная промышленности»,— отмечается в сообщении.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов завершили 2020 год с ростом 1,3%. Производство в добывающем секторе в 2020 году выросло на 1,3%. В то же время предприятия электро-, газо-, теплоснабжения сработали хуже, чем в прошлом году (зафиксировано снижение на 2,3%).

Кристина Федичкина