Ярославские больницы возобновляют плановую медицинскую помощь

В Ярославской области ряд медицинских учреждений возобновляют оказание плановой медицинской помощи, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что, в частности, возобновлен прием пациентов в физиотерапевтических кабинетах в отделениях и поликлиниках. В то же время по-прежнему запрещено посещать пациентов, проходящих лечение в стационарах области.

В департаменте уточнили, что в Ярославле на базе центральной городской больницы возобновляется работа дневного стационара по профилю «офтальмология». Областная детская больница открыла дневной стационар по профилям «офтальмология», «хирургия», «урология» и «травматология». В областной больнице возобновлена работа круглосуточного стационара по ревматологии, хирургии, гастроэнтерологии и колопроктологии, где принимают пациентов, направленных центральными районными больницами. Началась работа дневного стационара и в ярославском перинатальном центре.

По информации департамента, некоторые койки в ЦРБ, которые ранее были перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19, переводятся на работу в штатном режиме.

По словам директора департамента Василия Тубашова, возвращение в режим планового лечения пациентов происходит не одномоментно и требует тщательной проработки.

«Койки освобождаются не путем перевода больных COVID-19 в другие учреждения, а только после их выздоровления и выписки из медучреждения. Но при этом мы сохраняем определенный резерв коек на случай ухудшения эпидситуации»,– рассказал господин Тубашов.

Антон Антонов