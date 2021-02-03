«Наполи» – «Аталанта»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 3 февраля

3 февраля «Наполи» сыграет с «Аталантой» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Наполи» можно поставить за 2.60, на победу «Аталанты» – за 2.70, на ничью – за 3.60, на пенальти – за 2.30, на дубль – за 2.75, на то, что первый гол в матче будет забит с 1-й по 25-ю минуту, – за 1.87.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Сапаты и победу «Аталанты» можно поставить за 4.80, на голевую передачу Миранчука – за 4.50, на гол Лосано из-за штрафной – за 9.00, на желтую карточку Малиновскому – за 3.55, на то, что забьет Инсинье или Зелински, – за 2.40.

Лоренцо Инсинье

Инсинье – лучший игрок «Наполи» по системе «гол+пас». В 16 матчах чемпионата Италии нападающий записал на свой счет 9 голов и 3 ассиста. На гол Лоренцо правой ногой можно поставить за 4.00, левой – за 6.00, на голевой пас – за 4.00, на гол из-за штрафной – за 8.00, на то, что Инсинье забьет гол или отдаст голевую передачу, – за 2.30.

Всего в Линии более 15 котировок на Инсинье. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и ассист за 13.00, первый гол и победа «Наполи» со счетом 2:1 за 40.00, удаление за 50.00.

Дуван Сапата

Сапата – один из лучших бомбардиров «Аталанты». В 20 матчах Серии А Дуван забил 8 мячей. На гол Сапаты в первом тайме можно поставить за 4.00, во втором – за 4.00, на дубль – за 9.00, на голевую передачу – за 6.00, на гол головой – за 8.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Сапату. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 15.00, голы в обоих таймах за 16.00, автогол за 50.00.

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