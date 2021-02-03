Ростовскую «Межрегиональную лизинговую компанию» подозревают в хищении 250 млн рублей у граждан

Следователи возбудили дело в отношении сотрудников ростовского ООО «Межрегиональная лизинговая компания». Их подозревают в мошенничестве на 250 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Офис инвестиционной компании располагался на ул. Красноармейской в Ростове-на-Дону. По версии следствия, с июня 2019 года по декабрь 2020 года ее сотрудники получили от граждан не менее 250 млн руб. «путем обмана и злоупотребления доверием». Отмечается, что они брали деньги под предлогом привлечения инвестиций, при этом не намеревались заниматься этой деятельностью и не имели возможности выплачивать дивиденды. После получения денег офис компании закрылся, похищенным сотрудники распорядились по своему усмотрению, сказано в сообщении прокуратуры. Сейчас следователи устанавливают всех лиц, пострадавших от действий сотрудников инвесткомпании.

Кристина Федичкина