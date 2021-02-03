В Красноярске погибли трое пожарных Спасатели вошли в горящее здание для поиска людей

В Красноярске во время пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» погибли трое пожарных и работник склада, сообщил в Instagram мэр Сергей Еремин.

По данным регионального управления МЧС были сформированы пять звеньев ГДЗС МЧС России по Красноярскому краю для их поиска.

«Через некоторое время связь с одним звеном из трех человек была утеряна. Произошло обрушение кровли по всей площади склада. Поиски продолжаются»,— сообщили в МЧС.

Для расследования причин произошедшего министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию. На место направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Информация о пожаре на складе поступила дежурным в 6:39 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На месте работает 118 человек 37 единиц техники. Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин рассказал, что первые расчет пожарных прибыл на место происшествия через пять минут после сообщения о возгорании. Он отметил, что тушение осложняют конструктивные особенности здания, сложная планировка и горючие материалы.

По сообщению начальника департамента информационной политики МЧС России Жанны Тереховой, пожар локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поставил на контроль мониторинг за состоянием воздуха из-за пожара. «Учитывая большое задымление, к мониторингу подключились специалисты министерства экологии. На месте работает лаборатория, будем держать на контроле»,— сообщил он. По данным МЧС, по результатам замеров лаборатории ПДК не превышено.

На место происшествия выехали прокурор Красноярского края Роман Тютюник и его заместитель. «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности»,— заявили в ведомстве.

По сообщению следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, во время тушения возгорания обнаружено тело, предположительно сотрудника склада. Следователи начали проверку. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

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Оксана Павлова