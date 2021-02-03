В Vogue Россия сменился главный редактор

С 4 февраля Ксения Соловьева станет главным редактором журнала Vogue Россия, сообщило издание. Ранее госпожа Соловьева возглавляла журнал Tatler. Она сменит Марию Федорову, которая была главредом Vogue Россия с февраля 2018 года.

«Ксения Соловьева — олицетворение идеально-типического редактора Conde Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина. Ксения одной из первых редакторов глянцевых журналов погрузилась в цифровые медиа»,— прокомментировала назначение президент и генеральный директор Conde Nast Россия (издает Vogue) Анита Гиговская.

Ксения Соловьева работает в Conde Nast с 2007 года. Сначала была назначена директором отдела красоты журнала Tatler, позднее стала заместителем главного редактора, в 2010 году возглавила издание.

Имя нового главреда журнала Tatler пока не объявлено.