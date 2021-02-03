Смольный входит в долю «Метростроя Северной столицы»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры будет представлять городские власти в новом предприятии «Метрострой Северной столицы», зарегистрированном ВТБ. Об этом сообщает «Фонтанка» с ссылкой на соответствующий проект постановления.

Опубликованный 3 февраля проект постановления расширяет перечень обществ с участием городских властей. Теперь в перечне присутствует «Метрострой Северной столицы», а исполнительным органом указан комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В ближайшее время городу должно перейти 65% уставного капитала предприятия.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что врио гендиректора находящегося в банкротстве «Метростроя» стал Иван Каргин.