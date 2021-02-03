«К развитию округа может привести только командная работа»

Кандидат на должность главы Соликамского городского округа, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», депутат городской думы Евгений Самоуков – о своей программе, предварительных итогах объединения в городской округ и задачах по выстраиванию взаимодействия между администрацией, думой и жителями муниципалитета.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

– Евгений Николаевич, почему решились на участие в конкурсе? Обсуждали ли это решение с руководством ПАО «Уралкалий», администрацией губернатора Пермского края?

– Я обдуманно выдвинул свою кандидатуру на пост главы Соликамского городского округа, и получил поддержку у работодателя. Являюсь сотрудником ПАО «Уралкалий», в случае победы в конкурсе я стану высшим должностным лицом муниципального образования СГО и, в соответствии с Уставом Соликамского городского округа, должен буду работать только на благо жителей округа и мне придется покинуть родное предприятие. Поэтому, как человек ответственный, я предупредил руководство о своих планах.

В компании «Уралкалий» совместно обсудили программу развития Соликамского городского округа. Руководство «Уралкалия» заинтересовано в том, чтобы жителям было комфортно жить в муниципалитете, чтобы объединенная территория развивалась. Чтобы каждый видел для себя причины оставаться в округе: знал, что сможет улучшить свои жилищные условия, без проблем получить квалифицированную и качественную медицинскую помощь, устроить своих детей в хорошие детские сады и школы, найти работу. Это не предвыборные, популистские лозунги, а прагматичная позиция калийщиков. Существующая в округе атмосфера, темп жизни, ее комфорт, безусловно, сказываются на производственных показателях, и я готов работать над тем, чтобы улучшать уровень жизни.

– Существует мнение о некоем многолетнем политическом противостоянии представителей «Соликамскбумпрома» и «Уралкалия» на территории округа? На ваш взгляд, такой процесс имеет место?

– Не думаю, что это «политическая конкуренция». У каждого градообразующего предприятия, наверное, есть свое представление о развитии Соликамского городского округа. Готов встречаться и обсуждать предложения с руководителями «Уралкалия», Соликамского магниевого завода, завода «Урал», «Соликамскбумпрома» и других предприятий. У каждого свое видение. Это нормально. Тем более что сотрудники всех предприятий, как и все соликамцы, заинтересованы в том, чтобы округ развивался, рос, чтобы в нем было комфортно жить и работать. Тут никаких принципиальных расхождений во взглядах нет. Полагаю, на эту цель абсолютно все готовы работать сообща. Совместными усилиями мы достигнем поставленных целей.

Своей главной задачей на посту главы округа – главы администрации Соликамского городского округа, если мне окажут доверие комиссия и депутаты, считаю реализовать в своей программе развития предложения и калийщиков, и представителей других крупных предприятий, малого и среднего бизнеса – все лучшее, что они предлагают, а также зафиксировать пожелания соликамцев из других социальных групп. Главным критерием отбора будет не принадлежность автора предложения к той или иной группе, а ценность, реализуемость, эффективность инициативы. В этом вопросе абсолютно точно никаких «любимчиков» не будет и не должно быть.

Полагаю, что когда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил о конкуренции, он имел в виду именно конкуренцию программ и идей. Считаю абсолютно логичным и правильным реализовать губернаторский подход к работе и в Соликамском городском округе. Тем более что и мне лично это импонирует.

– Расскажите о вашей программе. Какие проблемы считаете наиболее актуальными?

– Моя программа опирается на наказы избирателей, их предложения по развитию Соликамского городского округа. Среди основных задач на посту главы я ставлю перед собой следующие: профессионально управлять муниципальным хозяйством, представлять и защищать интересы жителей округа, грамотно руководить аппаратом администрации округа, выстраивать взаимодействие с депутатами, общественностью, производственниками и предпринимателями. Надо, чтобы все работали на одни цели, связанные с развитием территории. Сейчас же нередко бывает, к сожалению, что взгляды депутатов и администрации не совпадают.

Убежден, что глава должен быть не только политиком, но и опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Поэтому отдельная задача – разработка и реализация стратегии развития Соликамского городского округа: инфраструктуры, социальной сферы. За два года после объединения Соликамска с поселениями района такой документ до сих пор не появился. Кроме того, нужно разработать и генеральный план развития округа.

– Вы упомянули, что использовали пожелания избирателей в своей программе. Какие именно?

– Я общался с избирателями в своем округе, но думаю, что эти проблемы актуальны для всего округа. Люди ждут комфортные придомовые территории, детские площадки, тротуары, досуг молодежи, качество медицины.

Один из инструментов решения проблем качества городской среды, благоустройства дворов – вовлечение жителей, создание ТОСов. По моей инициативе в округе в течение года создано два новых ТОСа. Сейчас они находятся на стадии регистрации. В целом в Соликамске сложилась эффективная практика работы ТОСов, привлечения с их помощью и участием средств для благоустройства дворов. Инициативные люди есть в каждом доме, но с ними надо работать, помогать, рассказывать, какие возможности у них есть. ТОСы, администрация округа и муниципальные депутаты должны работать в команде, иначе результата не будет.

– На ваш взгляд, можно ли уже подвести какие-то промежуточные итоги объединения поселений района и Соликамска в один округ? Оправдались ли ожидания?

– В целом объединение показало свою эффективность. Появились дополнительные средства на благоустройство детских, спортивных площадок, дорог не только в Соликамске, но и в других территориях округа. Организована также работа выездных приемных. Администрация округа, депутаты, представители прокуратуры и полиции с определенной периодичностью выезжают в бывшие поселения Соликамского района, проводят приемы жителей, помогают им. У людей нет чувства, что они оказались забыты, брошены властью.

– Со своими коллегами-депутатами уже обсуждали перспективы участия в конкурсе? В случае выхода в финал они готовы вас поддержать?

– Депутаты-калийщики меня поддерживают. Думаю, что в случае победы на конкурсе это позволит выстроить конструктивное взаимодействие между администрацией и депутатским корпусом. К развитию округа может привести только командная работа, поэтому все должны работать на результат.