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Пятерым участникам петербургской акции в поддержку Алексея Навального назначили штрафы

Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 5 человек, задержанных на стихийной акции в поддержку Алексея Навального 3 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

Привлеченным к ответственности назначены штрафы. Всем была вменена ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Сообщается, что аналогичные материалы зарегистрированы также в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.

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