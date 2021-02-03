Пятерым участникам петербургской акции в поддержку Алексея Навального назначили штрафы

Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 5 человек, задержанных на стихийной акции в поддержку Алексея Навального 3 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

Привлеченным к ответственности назначены штрафы. Всем была вменена ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Сообщается, что аналогичные материалы зарегистрированы также в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.