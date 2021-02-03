В Волгоградской области высадят более 1,5 тыс. га леса в 2021 году

В Волгоградской области искусственное восстановление леса затронет более 1,5 тыс. га, еще 985 га существующих посадок обновят молодыми насаждениями в 2021 году. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации облкомпприроды, на комплекс мероприятий в лесной отрасли в 2021 году направили более 100 млн руб. Кроме того, лесники будут готовиться к следующему циклу работ. Специалисты обработают свыше 1,6 тыс. га под посадку лесных культур 2022 года, продолжат формировать запас семян лесных растений и дубов.

Также для приобретения лесохозяйственного оборудования из федерального бюджета выделили более 8 млн руб. Порядка 27 млн руб. предусмотрели на поставку в регион 20 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

Мария Шахрай