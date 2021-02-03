Бывший депутат заксобрания прокомментировал свой арест

Пермский оппозиционный политик Константин Окунев на своей странице в Facebook сообщил, что суд признал его виновным в организации несанкционированного массового мероприятия на основании цитирования записей на странице «В контакте». При этом господин Окунев утверждает, что суд так и не установил, кто является ее «истинным владельцем». «Следуя логике суда, неустановленное лицо может зарегистрировать страницу под чужим именем в социальной сети, разместить информацию на странице, а ответственность наступит у того лица, чье имя указано на «фейковой странице».

«Абсурдным является вывод суда, что каждое лицо, которое осуществило цитирование информации из сторонних источников на странице в социальной сети о проведении митинга, автоматически является его организатором, что свидетельствует о репрессивном характере применения данной нормы права», - убежден господин Окунев.





Напомним, Константин Окунев вчера был вызван для дачи объяснений в полицию, после чего в его отношении составили административный протокол и доставили в суд. В итоге господин Окунев был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении).

«У меня всё хорошо, наконец-то отосплюсь и спокойно отдохну», - заявил оппозиционер.

Адвокат Иван Хозяйкин из из адвокатского бюро «Ахметов. Хозяйкин и партнеры», представляющий интересы политика, пояснил, что на решение суда будет подана жалоба.