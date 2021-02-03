Средний размер потребкредита в Ростовской области вырос до 174 тыс. рублей

В Ростовской области в декабре 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов составил почти 173,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 20,5% — тогда средний размер потребкредита составлял 144,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

В целом по России средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов составил 221,3 тыс. руб., увеличившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в декабре 2019 года — 169,3 тыс. руб.). Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%) и Оренбургская область (+43,3%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).

Кристина Федичкина